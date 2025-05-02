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06:17, 2 мая 2025Мир

Трамп установил в США дни Победы в двух мировых войнах

Трамп объявил 11 ноября и 8 мая днями Победы в Первой и Второй мировых войнах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая днями Победы в Первой и Второй мировых войнах. Об этом он написал он в социальной сети Truth Social.

«Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне», — объявил он.

Ранее Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне. По его мнению, для этого Соединенные Штаты сделали больше других стран.

Трамп опроверг поездку в Москву на День Победы 9 мая. «Нет, я не поеду», — сказал он. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг информацию о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая. Соответствующие договоренности не были достигнуты, подчеркнул он.

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