Трамп опроверг поездку в Москву 9 мая

Reuters: Трамп заявил, что не приедет в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп опроверг поездку в Москву на День Победы 9 мая, об этом сообщает Reuters.

«Нет, я не поеду», — цитирует агентство ответ политика пресс-пулу Белого дома.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая. Он отметил, что договоренности не были достигнуты.

До этого Le Point со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может приехать в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретиться с президентом Владимиром Путиным. По данным издания, президенты России и США будут праздновать «не столько победу союзников в 1945 году, сколько их совместную победу в мирных переговорах по Украине», которые, согласно плану спецпосланника Трампа Кита Келлога, «должны завершиться к 9 мая».

