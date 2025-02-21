Стало известно о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

Le Point: Трамп может приехать в Москву 9 мая на 80-летие Победы

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет французское издание Le Point со ссылкой на источники.

«9 мая, как сообщают наши источники, на трибунах в Москве, скорее всего, будет присутствовать важный гость: Дональд Трамп вместе с Владимиром Путиным», — утверждается в публикации.

По данным издания, президенты России и США будут праздновать «не столько победу союзников в 1945 году, сколько их совместную победу в мирных переговорах по Украине», которые, согласно плану спецпосланника Трампа Кита Келлога, «должны завершиться к 9 мая».

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Трампа в Москву.