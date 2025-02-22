Песков прокомментировал информацию о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

Песков опроверг информацию о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая, сообщает РБК.

Песков отметил, что такой договоренности на данный момент не достигнуто.

Ранее французское издание Le Point со ссылкой на источники сообщило, что Трамп может приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По данным издания, президенты России и США будут праздновать «не столько победу союзников в 1945 году, сколько их совместную победу в мирных переговорах по Украине», которые, согласно плану спецпосланника Трампа Кита Келлога, «должны завершиться к 9 мая».