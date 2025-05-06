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04:31, 6 мая 2025Мир

Трамп назвал единственную победившую во Второй мировой войне страну

Трамп: Победа во Второй мировой войне была достигнута лишь благодаря США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря Соединенным Штатам». Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные», — заявил он. Американский лидер отметил, что США являются единственной страной в мире, которая не празднует. «Победа была одержана только благодаря нам», — подчеркнул он.

В связи с этим Трамп напомнил, что 11 ноября и 8 мая объявлены в США праздничными днями. При этом глава Белого дома добавил, что они будут рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».

Ранее Дональд Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну.

Вот это да!
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