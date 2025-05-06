Трамп назвал единственную победившую во Второй мировой войне страну

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря Соединенным Штатам». Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.
«Мы выиграли две мировые войны, но никогда не ставили это себе в заслугу — это делают все остальные», — заявил он. Американский лидер отметил, что США являются единственной страной в мире, которая не празднует. «Победа была одержана только благодаря нам», — подчеркнул он.
В связи с этим Трамп напомнил, что 11 ноября и 8 мая объявлены в США праздничными днями. При этом глава Белого дома добавил, что они будут рабочими, поскольку в стране «и так слишком много праздников».
Ранее Дональд Трамп оценил вклад США в победу во Второй мировой войне и назвал его наибольшим. По мнению американского лидера, Вашингтон также выиграл Первую мировую войну.