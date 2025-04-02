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00:30, 2 апреля 2025Мир

Президент Сербии назвал ограниченной помощь СССР во время Второй мировой войны

Президент Вучич: Сербия самостоятельно освободилась во Вторую мировую войну
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия республики освободила страну от фашистов во время Второй мировой войны самостоятельно. Таким мнением он поделился с американским блогером Марио Науфалом, его слова приводит РБК.

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия», — подчеркнул Вучич, добавив, что помощь СССР в ходе конфликта была ограниченной.

Ранее стало известно, что президент Сербии будет присутствовать на параде Победы на Красной площади и в тот же день проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это будет первая встреча лидеров за последние 3,5 года.

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