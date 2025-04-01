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23:37, 1 апреля 2025Мир

Президент Сербии высказался о встрече с Путиным

Президент Сербии Вучич: Встреча с Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич и Владимир Путин

Александр Вучич и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сербский президент Александр Вучич сообщил, что его встреча с российским главой Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не видел российского лидера три года. Сербский политик указал, что как минимум два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным.

«А я не сделал этого ни разу. Я увижу его 9 мая впервые за 3,5 года», — подчеркнул он. Вучич добавил, что в последний раз он встречался с российским лидером 25 ноября 2021 года в Сочи.

В марте Вучич и Путин обсудили в ходе телефонного разговора попытки давления на главу Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика.

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