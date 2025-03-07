Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 7 марта 2025Мир

Путин и Вучич обсудили давление на Додика

Вучич и Путин в ходе телефонного разговора обсудили попытки давления на Додика
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора попытки давления на главу Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика. Об этом Вучич рассказал по итогам беседы на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

«Президент Путин, я должен сказать, хорошо понимает ситуацию в регионе, он видит попытки и шаги высокого представителя в БиГ [Кристиана Шмидта] с одной целью — свергнуть Милорада Додика», — подчеркнул президент Сербии.

Вучич прокомментировал прошедший днем 7 марта разговор с Путиным и упомянул ситуацию с обвинительным приговором лидеру Республики Сербской. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование в БиГ на основе Дейтонского соглашения и оказывала поддержку Республике Сербской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил преследование Додика. По его словам, высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт, за несоблюдение предписаний которого осудили Додика, не утвержден Совбезом Всемирной организации, «не кто иной, как самозванец».

    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

    Раскрыты качества настоящей супергероини

    Взорвавшего банкомат петардой в Москве отправили в СИЗО

    ЦБ назвал регионы России с наибольшими рисками мошенничества в сфере ОСАГО

    Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

    В мире возникла угроза дефицита бананов

    Сын Байдена пожаловался на плохие продажи картин после прихода Трампа

    Врач назвала самые полезные весной продукты

    Россиянин с балкона обстрелял из пневматического пистолета шпица и попал под следствие

    Польша решила рассмотреть выход из конвенции о запрете кассетных боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше