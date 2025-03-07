Путин и Вучич обсудили давление на Додика

Вучич и Путин в ходе телефонного разговора обсудили попытки давления на Додика

Президент Сербии Александр Вучич и российский лидер Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора попытки давления на главу Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика. Об этом Вучич рассказал по итогам беседы на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

«Президент Путин, я должен сказать, хорошо понимает ситуацию в регионе, он видит попытки и шаги высокого представителя в БиГ [Кристиана Шмидта] с одной целью — свергнуть Милорада Додика», — подчеркнул президент Сербии.

Вучич прокомментировал прошедший днем 7 марта разговор с Путиным и упомянул ситуацию с обвинительным приговором лидеру Республики Сербской. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за мирное урегулирование в БиГ на основе Дейтонского соглашения и оказывала поддержку Республике Сербской.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил преследование Додика. По его словам, высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт, за несоблюдение предписаний которого осудили Додика, не утвержден Совбезом Всемирной организации, «не кто иной, как самозванец».