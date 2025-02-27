Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 27 февраля 2025Мир

Россия осудила преследование Додика

Песков: Россия осуждает преследование Додика
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Милорад Додик

Милорад Додик . Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Российская сторона осуждает преследование президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика и считает его политическим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию. Мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь очень негативные последствия для ситуации не только в БиГ, Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом», — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать суд над Додиком.

По его словам, Высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт, за несоблюдение предписаний которого осудили Додика, не утвержден Совбезом Всемирной организации, «не кто иной, как самозванец». Он «не кто иной, как самозванец», подчеркнул Песков.

Ранее Додик, заочно приговоренный к году тюремного заключения судом БиГ, призвал своих сторонников не беспокоиться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Певец Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе. После аварии артист заперся в своем Lexus и обматерил журналистку

      Фигурант из дела российского генерала на суде изменил свою позицию

      Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

      Гендиректор СТС уйдет из «Национальной Медиа Группы»

      Пользователям «Одноклассников» упростили жизнь

      В горах российского региона сошла лавина, накрыла дороги и попала на видео

      На Украине запретят выезжать за границу журналистам и артистам

      Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

      Директор Буйнова рассказал о первых действиях артиста после аварии с пенсионеркой

      Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше