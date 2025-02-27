Песков: Россия осуждает преследование Додика

Российская сторона осуждает преследование президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика и считает его политическим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию. Мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь очень негативные последствия для ситуации не только в БиГ, Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом», — ответил представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать суд над Додиком.

По его словам, Высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт, за несоблюдение предписаний которого осудили Додика, не утвержден Совбезом Всемирной организации, «не кто иной, как самозванец». Он «не кто иной, как самозванец», подчеркнул Песков.

Ранее Додик, заочно приговоренный к году тюремного заключения судом БиГ, призвал своих сторонников не беспокоиться.