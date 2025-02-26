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16:08, 26 февраля 2025Мир

Додик призвал своих сторонников не беспокоиться

Приговоренный к году тюрьмы Додик призвал своих сторонников не беспокоиться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик, заочно приговоренный к году тюремного заключения судом Боснии и Герцеговины (БиГ), призвал сограждан и своих сторонников не беспокоиться. Его слова передает РИА Новости.

«Я осужден на год тюрьмы за их глупость. Говорят, что я виноват. А сейчас вам люди здесь скажут, почему мы не виноваты. Нет никаких причин ни для какого беспокойства. Я научился выносить вещи и потяжелее, перенесем и это», — подчеркнул глава сербского анклава.

Ранее суд приговорил Додика к году тюрьмы по делу о несоблюдении решений представителя ООН. Политика признали виновным за несоблюдение предписаний высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич выступил с поддержкой Додика.

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