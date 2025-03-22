Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:37, 22 марта 2025Мир

Стала известна дата переговоров Путина и Вучича

Орешкин: Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в Москве
Кирилл Луцюк

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич 9 мая будет присутствовать на параде Победы на Красной площади и в тот же день проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его процитировал ТАСС.

По словам российского министра, в Сербии ему рассказали о множестве важных вопросов, касающихся двух стран. Орешкин надеется, что в ходе визита Вучича в Россию руководители двух государств найдут такие решения, которые устроят и Москву, и Белград. Кроме того, он ждет в скором будущем принятия решений по целому ряду проектов.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не перестанет отказываться от поддержки антироссийских санкций. Он напомнил, что Белград в свое время ошибся, когда проголосовал за антироссийскую резолюцию в Генеральной ассамблее ООН. Потом Сербия отозвала свой голос, чтобы «не обидеть друзей».

Также стало известно, что Россия пригласила Сербию на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Автобус с десятками российских туристов перевернулся в Таиланде и попал на видео

    Стала известна дата переговоров Путина и Вучича

    Американские военные начали разработку новой системы вооружений

    В МИД России заявили о праве на симметричный ответ на удары ВСУ по энергетике

    Переехавший в Россию телеведущий назвал преимущество россиянок перед иностранками

    Положение украинских беженцев в Британии резко ухудшилось

    Канадский игрок «Салавата Юлаева» установил рекорд КХЛ

    Экс-премьер Украины заявил о намерении властей удержаться «на штыках»

    Российская балерина лишилась 18 миллионов рублей из-за мошенника

    Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше