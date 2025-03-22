Стала известна дата переговоров Путина и Вучича

Орешкин: Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в Москве

Президент Сербии Александр Вучич 9 мая будет присутствовать на параде Победы на Красной площади и в тот же день проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его процитировал ТАСС.

По словам российского министра, в Сербии ему рассказали о множестве важных вопросов, касающихся двух стран. Орешкин надеется, что в ходе визита Вучича в Россию руководители двух государств найдут такие решения, которые устроят и Москву, и Белград. Кроме того, он ждет в скором будущем принятия решений по целому ряду проектов.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна не перестанет отказываться от поддержки антироссийских санкций. Он напомнил, что Белград в свое время ошибся, когда проголосовал за антироссийскую резолюцию в Генеральной ассамблее ООН. Потом Сербия отозвала свой голос, чтобы «не обидеть друзей».

Также стало известно, что Россия пригласила Сербию на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.