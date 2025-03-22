Вулин: Сербия не станет обижать друзей и поддерживать санкции против России

Сербия продолжит отказываться от поддержки антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Балканского политика процитировало ТАСС.

Вулин напомнил, что в свое время Белград сделал ошибку, когда проголосовал в поддержку антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН по конфликту на Украине. Однако Сербия отозвала свой голос.

«Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — сказал Вулин.

Ранее глава министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине, которую ошибочно поддержала на голосовании в Генассамблее. До этого он извинился за допущенную оплошность, но заявил, что не хочет вдаваться в объяснения того, как это случилось.