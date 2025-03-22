Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 22 марта 2025Экономика

В Сербии объяснили нежелание поддерживать санкции против России

Вулин: Сербия не станет обижать друзей и поддерживать санкции против России
Кирилл Луцюк

Фото: Kirill Zykov / BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via Reuters

Сербия продолжит отказываться от поддержки антироссийских санкций. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Балканского политика процитировало ТАСС.

Вулин напомнил, что в свое время Белград сделал ошибку, когда проголосовал в поддержку антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН по конфликту на Украине. Однако Сербия отозвала свой голос.

«Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — сказал Вулин.

Ранее глава министерства иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что его страна отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине, которую ошибочно поддержала на голосовании в Генассамблее. До этого он извинился за допущенную оплошность, но заявил, что не хочет вдаваться в объяснения того, как это случилось.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

    Российский художник оценил подаренный Путиным Трампу портрет

    Раскрыты планы России на новых переговорах с США

    Шансы Трампа развалить НАТО оценили

    В США рассказали о начавшейся в ВСУ панике после операции «Поток»

    Россия пригласила еще одну страну на встречу по вопросам безопасности

    Автомобиль полицейских неожиданно атаковал беспилотник ВСУ

    Друг 34-летнего скончавшегося обладателя Кубка Гагарина рассказал о его образе жизни

    Рогов раскрыл мотивацию Зеленского согласиться на проведение выборов

    В сети оценили внешность 16-летней внучки Элвиса Пресли на фото с шопинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше