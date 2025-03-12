Сербия исправила ошибку в отношении России

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине, которую ошибочно поддержала на голосовании в Генассамблее. Об этом сообщил глава сербского МИД Марко Джурич, его слова передает журнал NIN.
«Миссия Сербии при ООН изменила свой голос в Генеральной Ассамблее в отношении антироссийской резолюции по Украине», — заявил дипломат.
Джурич уточнил, что сербская делегация сменила свою позицию по резолюции на «воздержаться».
5 марта Джурич взял ответственность и извинился за то, что Сербия проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине.
25 февраля сербский лидер Александр Вучич заявил, что делегация республики проголосовала в Генассамблее ООН за европейскую резолюцию по Украине «по ошибке». По словам политика, Сербия должна была воздержаться от голосования.