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18:22, 12 марта 2025Мир

Сербия исправила ошибку в отношении России

Глава МИД Джурич: Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию в ООН по Украине, которую ошибочно поддержала на голосовании в Генассамблее. Об этом сообщил глава сербского МИД Марко Джурич, его слова передает журнал NIN.

«Миссия Сербии при ООН изменила свой голос в Генеральной Ассамблее в отношении антироссийской резолюции по Украине», — заявил дипломат.

Джурич уточнил, что сербская делегация сменила свою позицию по резолюции на «воздержаться».

5 марта Джурич взял ответственность и извинился за то, что Сербия проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине.

25 февраля сербский лидер Александр Вучич заявил, что делегация республики проголосовала в Генассамблее ООН за европейскую резолюцию по Украине «по ошибке». По словам политика, Сербия должна была воздержаться от голосования.

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