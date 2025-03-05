Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

Глава МИД Сербии Джурич о голосовании ООН: Я должен извиниться за эту оплошность

Глава МИД Сербии Марко Джурич взял ответственность и извинился за то, что сербская делегация проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Слова министра передает телеканал N1.

«Если кто-то и должен извиниться за эту оплошность, так это я. Я приношу извинения президенту Александру Вучичу и всей общественности как министр иностранных дел Сербии. Я не хочу перекладывать вину на кого-либо в министерстве и не хочу вдаваться в объяснения того, как голосование проводилось семь раз», — заявил дипломат.

По словам Джурича, у сербского лидера «прекрасные отношения и доверие со стороны самых разных деятелей»: от главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина до председателя КНР Си Цзиньпина и лидеров Европейского союза (ЕС).

25 февраля вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал голосование сербской делегации за антироссийскую резолюцию позорным. Он также отметил, что Джурич должен взять ответственность за инцидент.