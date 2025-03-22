Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:49, 22 марта 2025Мир

Россия пригласила еще одну страну на встречу по вопросам безопасности

Шойгу: Россия пригласила Сербию на встречу по вопросам безопасности
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия пригласила Сербию на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Ждем наших сербских друзей в Москве 27-29 мая, в том числе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — объявил он.

Сергей Шойгу проводит встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Во время переговоров сербский политик также заверил представителей российских властей, что Белград не поддержит санкции, направленные против России.

Ранее стало известно, что на встречу по вопросам безопасности в Москве были приглашены Соединенные Штаты. Кроме того, по словам Сергея Шойгу, участие в мероприятии подтвердили представители более 100 государств.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

    Российский художник оценил подаренный Путиным Трампу портрет

    Раскрыты планы России на новых переговорах с США

    Шансы Трампа развалить НАТО оценили

    В США рассказали о начавшейся в ВСУ панике после операции «Поток»

    Россия пригласила еще одну страну на встречу по вопросам безопасности

    Автомобиль полицейских неожиданно атаковал беспилотник ВСУ

    Друг 34-летнего скончавшегося обладателя Кубка Гагарина рассказал о его образе жизни

    Рогов раскрыл мотивацию Зеленского согласиться на проведение выборов

    В сети оценили внешность 16-летней внучки Элвиса Пресли на фото с шопинга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше