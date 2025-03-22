Россия пригласила еще одну страну на встречу по вопросам безопасности

Шойгу: Россия пригласила Сербию на встречу по вопросам безопасности

Россия пригласила Сербию на встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Ждем наших сербских друзей в Москве 27-29 мая, в том числе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — объявил он.

Сергей Шойгу проводит встречу с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Во время переговоров сербский политик также заверил представителей российских властей, что Белград не поддержит санкции, направленные против России.

Ранее стало известно, что на встречу по вопросам безопасности в Москве были приглашены Соединенные Штаты. Кроме того, по словам Сергея Шойгу, участие в мероприятии подтвердили представители более 100 государств.