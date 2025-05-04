В КНР напомнили о вкладе российского и китайского народов в победу над фашизмом

МИД КНР: Российский и китайский народы внесли важный вклад в победу над фашизмом

В МИД Китайской народной республики (КНР) напомнили о вкладе народов России и Китая в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении на сайте китайского дипломатического ведомства сказано, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в «Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне».

Отдельно отмечается, что российский и китайский народы «принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне» и спасли не только свои народы, но и будущее всего человечества.

В МИД КНР также подчеркнули, что празднование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне является важной частью предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин будет участвовать в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Его визит в Россию продлится с 7 по 10 мая.