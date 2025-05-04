Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:37, 4 мая 2025Мир

В КНР напомнили о вкладе российского и китайского народов в победу над фашизмом

МИД КНР: Российский и китайский народы внесли важный вклад в победу над фашизмом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wikipedia

В МИД Китайской народной республики (КНР) напомнили о вкладе народов России и Китая в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении на сайте китайского дипломатического ведомства сказано, что в 2025 году отмечается 80-летие Победы в «Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне».

Отдельно отмечается, что российский и китайский народы «принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне» и спасли не только свои народы, но и будущее всего человечества.

Материалы по теме:
Друг у ворот Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
Друг у воротПочему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
23 марта 2019
Дружба в эпоху перемен Китай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
Дружба в эпоху переменКитай и Россия готовы стать друзьями навеки. Что им мешает?
31 мая 2019

В МИД КНР также подчеркнули, что празднование 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне является важной частью предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин будет участвовать в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Его визит в Россию продлится с 7 по 10 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

    В КНР напомнили о вкладе российского и китайского народов в победу над фашизмом

    Зрителей утреннего телешоу возмутили разговоры о гонке сперматозоидов

    Стало известно о сожалении Клоппа из-за отказа «Реалу»

    Заправка загорелась после атаки ВСУ на российский регион

    Двух вымогателей задержали за похищение и избиение россиянина

    Путин высказался о подготовке к СВО

    Выросло число жертв землетрясения в Бангкоке

    Беженка заявила о взрывавших дома с мирными жителями бойцах ВСУ

    Сбежавшие от хозяев кони сбили семилетнюю девочку в российском городе и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости