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10:17, 4 мая 2025Мир

Си Цзиньпин приедет в Россию

Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию и поучаствует в мероприятиях ко Дню Победы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 7–10 мая посетит Россию и поучаствует в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Об этом сообщил Кремль в Telegram.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — также рассказали в Кремле.

Отмечается, что в рамках визита китайского лидера в Россию планируется подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение приезду Си Цзиньпина и готовится к этому. Официальный представитель Кремля добавил, что на мероприятия в честь Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут праздновать этот день.

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