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11:40, 30 апреля 2025Мир

Песков подтвердил участие одного мирового лидера в праздновании 9 Мая в Москве

Песков подтвердил участие Си Цзиньпина в праздновании 9 Мая в Москве
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Athit Perawongmetha / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой отечественной войне, которое пройдет в Москве 9 мая. Участие китайского лидера подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Лидера КНР мы ждем. Будет отдельный визит председателя Си Цзиньпина, которому мы придаем большое значение и уже готовимся к нему», — отметил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что на мероприятия в честь Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным будут праздновать этот день.

27 апреля стало известно, что на 80-летие Победы в 2025 году приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, свое присутствие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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