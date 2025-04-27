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13:01, 27 апреля 2025Мир

Лидеры 19 стран приедут в Москву на 9 Мая

РБК: Лидеры 19 стран подтвердили участие в параде Победы в Москве
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая. Их список раскрыл РБК.

Уточняется, что на 80-летие Победы в 2025 году приедут главы государств СНГ, а также президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо. Кроме того, свое присутствие подтвердили председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Лидеров Индии и Монголии Нарендру Моди и Ухнаагийина Хурэлсуха тоже пригласили на парад, однако они пока не сообщили о своем решении.

Уточняется, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на торжественном мероприятии присутствовать не будет.

Ранее на Украине призвали «влупить» по параду Победы в Москве. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин заявил, что мероприятие будет законной военной целью для ВСУ.

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