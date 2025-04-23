Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 23 апреля 2025Бывший СССР

На Украине призвали «влупить» по Параду Победы в Москве

Экс-депутат Рады Лапин призвал ВСУ ударить по Параду Победы в Москве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Парад Победы в Москве 9 мая с точки зрения Киева будет законной военной целью. Ударить по участникам торжественного мероприятия Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвал экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала другого экс-нардепа Борислава Березы.

«Красная площадь — это законная цель для нас так же. На Красной площади сколько будет военных? Ну так же Бог велел влупить, ну а почему бы и нет?» — заявил бывший парламентарий.

Экс-нардеп Береза поддержал требование Лапина и добавил, что украинские спецслужбы якобы уже готовят атаку. Подробностей о возможном ударе Береза не привел.

Ранее стало известно, что на Параде Победы 9 мая впервые покажут новые российские беспилотники модели «Герань-2». Дроны заметили на репетиции парада. 200-килограммовый аппарат с двигателем внутреннего сгорания несет боевую часть весом около 50 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Суд заставил россиянку избавиться от десятка кошек

    В Латвии назвали сталинки отличным убежищем

    В российском заповеднике барсуки-чистюли попали на видео

    Российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров

    Взорвавшего страйкбольную гранату в российской гостинице мужчину арестовали на два месяца

    Путин наградил ставшего жертвой агрессивного пациента фельдшера

    США заявили о сдерживании Китая по всему миру

    Пассажирка устроила дебош в самолете и поцарапала полицейских

    Начался суд над державшей рабов в Подмосковье главой «нищенской мафии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости