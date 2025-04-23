На Украине призвали «влупить» по Параду Победы в Москве

Экс-депутат Рады Лапин призвал ВСУ ударить по Параду Победы в Москве

Парад Победы в Москве 9 мая с точки зрения Киева будет законной военной целью. Ударить по участникам торжественного мероприятия Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвал экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала другого экс-нардепа Борислава Березы.

«Красная площадь — это законная цель для нас так же. На Красной площади сколько будет военных? Ну так же Бог велел влупить, ну а почему бы и нет?» — заявил бывший парламентарий.

Экс-нардеп Береза поддержал требование Лапина и добавил, что украинские спецслужбы якобы уже готовят атаку. Подробностей о возможном ударе Береза не привел.

Ранее стало известно, что на Параде Победы 9 мая впервые покажут новые российские беспилотники модели «Герань-2». Дроны заметили на репетиции парада. 200-килограммовый аппарат с двигателем внутреннего сгорания несет боевую часть весом около 50 килограммов.