Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:13, 8 декабря 2024Мир

Фицо указал на решающий вклад СССР в победу над фашизмом

Фицо: СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне. Без Советского Союза не удалось бы победить Адольфа Гитлера, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR.

«Я осознаю, кто сыграл решающую роль [в достижении победы] во Второй мировой войне. Без бывшего Советского Союза никогда бы не был побежден Гитлер», — уточнил политик.

Премьер Словакии также напомнил, что в мае 2025 года отправится в Москву на празднования 80-летия Победы, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям. Он указал, что «решающую роль в освобождении всей Чехословакии сыграла Красная армия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число иностранных лидеров, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, сравнимо с саммитом БРИКС, состоявшимся в октябре этого года в Казани.

30 октября Фицо заявил, что будет считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 9 Мая. По словам политика, это «его личный долг».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?

      Премьер Сирии сделал заявление насчет своего местонахождения

      Премьер Сирии заявил о готовности сотрудничать с любой властью

      Дочь Эрдогана написала пост о свержении Асада

      Сирийские боевики взяли под контроль Дамаск

      Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

      На Западе рассказали о внешнем виде Зеленского на встрече с Трампом

      Российский военкор заявил о падении Дамаска без сопротивления

      В Сирии сообщили о запуске ракеты по самолету Асада

      Командование сирийской армии объявило о капитуляции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше