Фицо указал на решающий вклад СССР в победу над фашизмом

Фицо: СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне

СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне. Без Советского Союза не удалось бы победить Адольфа Гитлера, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR.

«Я осознаю, кто сыграл решающую роль [в достижении победы] во Второй мировой войне. Без бывшего Советского Союза никогда бы не был побежден Гитлер», — уточнил политик.

Премьер Словакии также напомнил, что в мае 2025 года отправится в Москву на празднования 80-летия Победы, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям. Он указал, что «решающую роль в освобождении всей Чехословакии сыграла Красная армия».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число иностранных лидеров, приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года, сравнимо с саммитом БРИКС, состоявшимся в октябре этого года в Казани.

30 октября Фицо заявил, что будет считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 9 Мая. По словам политика, это «его личный долг».