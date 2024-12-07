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23:38, 7 декабря 2024Мир

Фицо заявил о неизбежном поражении Украины в конфликте с Россией

Фицо: Россия побеждает в военном конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Россия побеждает в военном конфликте, который никогда не сможет выиграть Украина. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в программе «Субботние диалоги» общественного вещателя STVR.

«Кто наблюдает за ситуацией на Украине, знает, что молодые люди отказываются вступать в ВСУ. Так, на Украине действуют специальные подразделения, которые отлавливают молодых людей в ресторанах и вербуют их в армию», — подчеркнул политик.

По словам Фицо, это не является решением для Украины. Он также отметил, что «вся проблема в том, что Россия в военном отношении побеждает». Сама Украина никогда не выиграет военными методами эту войну, заключил политик.

Помимо этого, премьер уточнил, что в продолжении конфликта заинтересован Запад. В частности, поэтому президент США Джо Байден рекомендовал киевским властям посылать в бой 18-летних мужчин.

Ранее Роберт Фицо заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США связны большие ожидания по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Фицо рассказал, что американский политик «поинтересовался его взглядами как главы правительства страны», которая находится по соседству с Украиной.

До этого Фицо подчеркнул, что Дональд Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после избрания на пост главы государства и вступления в должность.

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