Премьер Словакии раскрыл свои ожидания от решений Трампа по Украине

Премьер Словакии Фицо: с избранием Трампа связаны большие ожидания по Украине

С избранием Дональда Трампа на пост президента США связны большие ожидания по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом в телефоном разговоре с республиканцем заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Несколько часов назад я созванивался с Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой на президентских выборах США, а также выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе связаны большие ожидания по урегулированию украинского кризиса», — отметил словацкий политик.

Кроме того, Фицо рассказал, что Трамп «поинтересовался его взглядами как главы правительства страны», которая находится по соседству с Украиной. Он отметил, что «очень открыто поделился своей позицией, которую уже не раз представлял публично».

6 ноября Фицо заявил, что Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после избрания на пост главы государства и вступления в должность.