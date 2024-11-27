Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 27 ноября 2024Мир

Премьер Словакии раскрыл свои ожидания от решений Трампа по Украине

Премьер Словакии Фицо: с избранием Трампа связаны большие ожидания по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетПрезидентские выборы в США
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

С избранием Дональда Трампа на пост президента США связны большие ожидания по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом в телефоном разговоре с республиканцем заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Несколько часов назад я созванивался с Дональдом Трампом. Я поздравил его с уверенной победой на президентских выборах США, а также выразил убеждение, что с его личностью не только в Словакии, но и во всей Европе связаны большие ожидания по урегулированию украинского кризиса», — отметил словацкий политик.

Кроме того, Фицо рассказал, что Трамп «поинтересовался его взглядами как главы правительства страны», которая находится по соседству с Украиной. Он отметил, что «очень открыто поделился своей позицией, которую уже не раз представлял публично».

6 ноября Фицо заявил, что Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после избрания на пост главы государства и вступления в должность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли безвозвратные потери Украины за весь период СВО

      Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание

      Жителей одного региона России предупредили о мощном снежном циклоне

      Спасение туристов с затонувшего в Мурманской области судна попало на видео

      В США раскрыли влияние Трампа на мировые конфликты

      США разместили на западе Тихого океана подлодку с дальнобойными ракетами Tomahawk

      Офис Зеленского призвал остановить победу России

      Терапевт перечислила способы освежить дыхание

      В Германии заявили о нежелании украинских беженцев возвращаться на Украину

      На Украине перестали снимать с воинского учета даже полностью непригодных к службе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше