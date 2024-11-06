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15:53, 6 ноября 2024Мир

Премьер-министр Словакии назвал последствия победы Трампа для Украины

Премьер Словакии Фицо: Трамп может прекратить помощь Украине после избрания
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после избрания на пост главы государства и вступления в должность. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Его [Трампа] активность может проявиться в разных формах, например, остановки или значительного снижения помощи, если речь идет об Украине», — отметил Фицо.

Премьер Словакии добавил, что Трамп пожелает продемонстрировать «определенные результаты, поскольку он анонсировал то, что готов быть очень активным» в вопросе украинского конфликта. По его словам, от новоизбранного американского лидера многие ждут активных шагов в этой области.

Ранее в МИД России заявили, что новый президентский срок Трампа вызовет внутреннюю напряженность противоборствующих лагерей в американской элите.

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