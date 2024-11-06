МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

МИД России: президентство Трампа вызовет внутреннюю напряженность в США

Новый президентский срок одерживающего победу на выборах кандидата на пост от Республиканской партии США Дональда Трампа вызовет внутреннюю напряженность противоборствующих лагерей в американской элите. Об этом сообщается в заявлении МИД России.

«Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей», — говорится в документе.

В МИД также подчеркнули, что Трампу удалось победить в условиях «хронических изъянов американской "демократии" с ее архаикой и несоответствием современным стандартам прямых, честных и прозрачных выборов» при том, что в США по-прежнему сохраняется раскол гражданского общества.

«Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников "прогрессивных" и традиционных ценностей», — отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выборов США могут поспособствовать ускорению завершения конфликта на Украине, однако это невозможно сделать за одну ночь.