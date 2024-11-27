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20:42, 27 ноября 2024Мир

Песков раскрыл количество приглашенных иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы

Песков: число приглашенных на 80-летие Победы лидеров сравнимо с саммитом БРИКС
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Число приглашенных на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года иностранных лидеров сравнимо с саммитом БРИКС, состоявшимся в октябре этого года в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я могу сказать, что [приглашено] большое количество. И количество приглашенных сопоставимо фактически с саммитом, который был в Казани», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал уточнять, есть ли западные лидеры в списке, тех, кому направили приглашения. По его словам, об этом будет своевременно объявлено.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина на празднование 9 Мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и с радостью принял его. По его словам, у него есть «исключительный интерес» поучаствовать в официальных торжествах.

Кроме того, 21 ноября глава правительства Словакии сообщил, что он и президент Сербии Александр Вучич захотели вместе совершить официальную поездку в Москву в мае 2025 года.

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