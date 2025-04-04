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19:50, 4 апреля 2025Мир

Премьер одной страны НАТО захотел лично поблагодарить Россию за победу

Премьер Словакии Фицо надеется лично поблагодарить Россию за победу СССР
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на то, что в ходе визита в Москву 9 мая сможет поблагодарить Россию за вклад СССР в победу над нацизмом. Его слова приводит газета SME.

«Я верю, что 9 мая у меня будет возможность лично поблагодарить Москву за ту помощь, которая оказала нам Красная армия. Да здравствует великая Красная армия!» — подчеркнул премьер-министр страны, входящей в НАТО.

12 декабря прошлого года Фицо заявил, что считает личным долгом приехать в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также отметил, что СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич рассказал, что договорился вместе с Фицо посетить парад Победы в Москве.

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