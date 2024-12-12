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09:18, 12 декабря 2024Мир

Премьер Словакии посчитал личным долгом приехать в Москву на День Победы

Премьер Словакии Фицо посчитал личным долгом приехать на День Победы в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посчитал личным долгом приехать в Москву в 2025 году на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава словацкого правительства сообщил бразильскому изданию Folha de S.Paulo.

«Я считаю это личным долгом», — прокомментировал он необходимость присутствия на Дне Победы.

Ранее Фицо заявил, что СССР сыграл решающую роль в достижении победы во Второй мировой войне.

30 октября премьер пообещал, что будет считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 9 Мая. По словам политика, это «его личный долг».

В 2023 году Фицо подчеркнул, что жертвы борьбы против фашизма должны объединять, а не разделять народы, а День Победы является одним из самых важных праздников.

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