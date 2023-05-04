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00:06, 5 мая 2023Мир

В Словакии заявили о необходимости празднования Дня победы

Экс-премьер Словакии Фицо: День победы над фашизмом будет отмечен на должном уровне

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо пообещал, что День победы над фашизмом в стране отметят на соответствующем уровне. Об этом говорится в опубликованном им письме к послам стран-членов Европейского союза, Великобритании, США, Украины, Белоруссии, России, Казахстана и всех стран бывшего СССР, сообщает РИА Новости.

Фицо отметил: в его партии убеждены в том, что жертвы борьбы против фашизма должны объединять, а не разделять народы, а День победы является одним из самых важных праздников. «Мы отвергаем рекомендации МВД Словакии, выданные в координации с министерством иностранных дел, согласно которым памятные мероприятия должны происходить так, как будто их организовало диссидентство», — заявил политик.

Фицо пригласил глав дипломатических миссий присоединиться 8 мая к памятному мероприятию на мемориале Славин в Братиславе, который установлен в честь солдат Советской армии, павших за освобождение столицы Словакии.

Ранее Роберт Фицо назвал вступление Украины в НАТО худшим решением. По его словам, за это выступают те, кто хочет начала открытого конфликта с Россией.

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Екатерина Подвигина
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