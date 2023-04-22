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12:39, 22 апреля 2023Мир

Бывший премьер Словакии назвал вступление Украины в НАТО худшим решением

Бывший премьер Словакии Фицо назвал вступление Украины в НАТО худшим из возможных решений
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

За вступление Украины в НАТО выступают те, кто хочет начала открытого конфликта с Россией. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо, его слова передает РИА Новости.

Политик раскритиковал шаги альянса по принятию Украины. Он назвал возможное членство Киева худшим возможным решением, эскалацией международной напряженности и неуважением соглашений, которые США с Россией заключили в 1990-х годах.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены альянса якобы согласны с вступлением Украины в военный блок. «Что?!» — написал он в Twitter в ответ на заявления секретаря.

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Виктория Кондратьева
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