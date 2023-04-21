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15:16, 21 апреля 2023Мир

Орбан удивился словам Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Орбан удивился словам Столтенберга о том, что все члены НАТО ждут Украину в альянсе

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены альянса ждут вступления Украины в военный блок. Свою реакцию политик выразил на странице в Twitter.

«Что?!» — написал Орбан, комментируя публикацию слов главы Североатлантического альянса, который заявил, что поддержка членов НАТО сделает присоединение Киева к блоку возможным.

Ранее Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и в свое время она станет членом альянса.

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Виктория Кондратьева
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