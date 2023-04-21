Орбан удивился словам Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Орбан удивился словам Столтенберга о том, что все члены НАТО ждут Украину в альянсе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены альянса ждут вступления Украины в военный блок. Свою реакцию политик выразил на странице в Twitter.

«Что?!» — написал Орбан, комментируя публикацию слов главы Североатлантического альянса, который заявил, что поддержка членов НАТО сделает присоединение Киева к блоку возможным.

Ранее Столтенберг перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева на авиабазе Рамштайн в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласны на вступление Украины в альянс.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО. Он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и в свое время она станет членом альянса.