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20:19, 14 декабря 2024Мир

Вучич сообщил о договоренности с Фицо поехать на парад Победы в Москву

Вучич заявил, что уже договорился с Фицо поехать в Москву на парад Победы 9 мая
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая 2025 года. Об этом он сообщил в эфире TV Informer.

«Девятого мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — заявил политик.

19 ноября сербский лидер заметил, что, если «конец света» не наступит, он примет приглашение Москвы посетить мероприятие, посвященное 80-летию Победы над фашизмом.

Ранее Сербия в очередной раз отказалась вводить санкции против России. Глава государства Александр Вучич заметил, что причиной в том числе служат ожидаемые ограничительные меры США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

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