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13:02, 14 декабря 2024Мир

Сербия отказалась вводить санкции против России

Вучич: Сербия не поддержит санкции против России из-за мер США против NIS
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербия не поддержит санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом заявил президент Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

Вучич подчеркнул, что не готов вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы. «Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьезную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН, просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что США планируют «через несколько дней» ввести санкции против NIS из-за российской собственности — 50 процентов NIS принадлежат «Газпром нефти». Также акционерами являются правительство Сербии и «Газпром» (29,87 и 6,15 процента соответственно).

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