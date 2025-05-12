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10:23, 12 мая 2025Мир

Европейские лидеры призвали Зеленского принять предложение Путина

Monde: Европейские лидеры призвали Зеленского согласиться на переговоры с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Pool / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск призвали президента Украины Владимира Зеленского согласиться на прямые переговоры, предложенные российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Они [европейские лидеры] посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем», — говорится в сообщении издания.

Ранее Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.

11 мая Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он добавил , что начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая.

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