Кошкович назвал лицемерием требование Зеленского к Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский ведет себя лицемерно, требуя от президента России Владимира Путина личной встречи 15 мая в Стамбуле. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Зеленский утверждает, что законодательство Украины не позволяет ему признавать территориальные изменения. Но также оно не позволяет ему вести прямые переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже самого Зеленского», — указал эксперт.

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров, однако Киев отверг это предложение, заявляя о необходимости полного прекращения огня на 30 дней.

После этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что Украина должна немедленно согласиться на предложенные Москвой переговоры в Турции. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая.