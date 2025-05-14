Объявлен полный состав делегации России на переговорах в Стамбуле

Путин объявил полный состав делегации России на переговорах в Стамбуле

Президент Владимир Путин объявил полный состав делегации России на переговорах по Украине в Стамбуле. Распоряжение размещено на сайте Кремля.

Помимо основных членов делегации, сторону Москвы будут представлять четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Ранее стало известно, что в качестве делегатов в Турцию полетят помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель Министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил (ВС) РФ Игорь Костюков.

11 мая Путин предложил Украине провести 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.