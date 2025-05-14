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23:24, 14 мая 2025Бывший СССР

Зеленский вылетел в Турцию

Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мирные переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в Стамбуле. Вместе с Зеленским в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Игорь Жовква.

Президент России Владимир Путин прежде подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. В Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков.

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