Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Турцию на переговоры с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мирные переговоры между Россией и Украиной пройдут 15 мая в Стамбуле. Вместе с Зеленским в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Игорь Жовква.

Президент России Владимир Путин прежде подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. В Турцию в качестве делегатов отправятся помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков.