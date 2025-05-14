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23:48, 14 мая 2025Мир

Трамп не поедет на переговоры России и Украины

Reuters: Трамп не поедет в Стамбул для участия в переговорах России и Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп не поедет в Стамбул на переговоры России и Украины. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также не будет присутствовать на российско-украинских переговорах.

Мирные переговоры Москвы и Киева пройдут в четверг, 15 мая, в Стамбуле. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

От Киева в переговорах примут участие президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

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