Россия и Украина ждут начала переговоров в Стамбуле. Каких результатов хотят добиться переговорщики и чего ожидают в мире?

Переговоры России и Украины начнутся в Стамбуле вечером 15-го или утром 16 мая

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым готова вести переговоры с российской стороной в Стамбуле и уже направляется туда рейсом из Анкары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «Страна.ua».

Как сообщает источник ТАСС, переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся вечером 15 мая или утром 16-го из-за неопределенности относительно их условий. Также 16 мая ожидается визит в Стамбул высокопоставленных американских чиновников, в том числе специального представителя президента США Стива Уиткоффа.

Зеленский подтвердил готовность Украины вести переговоры с Россией

Изначально на переговоры из Киева в Стамбул украинская делегация вылетела во главе с Владимиром Зеленским. Его сопровождали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Игорь Брусило.

Также на встречу прибыли министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Однако, как заявил Владимир Зеленский днем в четверг, 15 мая, сам он участвовать в переговорах не будет. Он объяснил это низким по своему составу уровнем российской делегации. Ее представляют помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

[Президент России Владимир] Путин не прилетел, тут его нет, в Стамбуле его нет, мы же не можем бегать по всему миру искать человека, поэтому мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего Владимир Зеленский президент Украины

Встречу с российской стороной в Стамбуле проведет украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

«Наша делегация утверждена президентом и обладает всеми полномочиями для проведения переговоров. Настроены на конструктив и поиск путей решений украинского конфликта», — заявил глава российской делегации Владимир Мединский в ожидании встречи с украинскими переговорщиками.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Каких результатов ожидают от переговоров в России и на Украине

Официально ни одна из сторон не объявляла список вопросов, которые будут обсуждаться за закрытыми дверями на переговорах. При этом, как уверяет Владимир Зеленский, представители Украины готовы обсуждать исключительно прекращения огня на 30-дневный срок, и только потом — прочие проблемы урегулирования.

Если не будет прекращения огня, решений и двусторонних встреч — мы хотим сильного пакета санкций против России, в том числе от США Владимир Зеленский президент Украины

При этом он заверил, что до сих пор считает санкции одним из немногих решений, способных заставить Россию завершить боевые действия на приемлемых для Украины условиях.

Что касается российской стороны, Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов, заявил о готовности его делегации идти на компромиссы. При этом он подчеркнул, что рассматривает переговоры в Стамбуле как продолжение мирного процесса, прерванного украинской стороной в 2022 году.

Задача прямых переговоров — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта Владимир Мединский помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По его словам, делегация также сохраняет «рабочий настрой» перед переговорами, а сама она представлена руководителями всех заинтересованных ведомств.

Что говорят про будущие переговоры в США

Как заявил государственный секретарь США Марко Рубио, он скептически относится к идее, что Россия и Украина сумеют добиться серьезного прогресса на переговорах в Стамбуле.

Однако в США надеются, что Россия согласится на всеобъемлющее прекращение огня, которого продолжает добиваться Украина

При этом он считает, что единственный способ добиться прорыва в урегулировании конфликта — начать прямые переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

Также Марко Рубио заверил, что от итогов переговоров будет зависеть, насколько быстро получится организовать встречу российского и американского лидеров. Аналогичное мнение высказывал и сам Дональд Трамп.