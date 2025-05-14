В Кремле раскрыли детали предстоящих переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

Песков: РФ пока не раскрывает состав своей делегации на переговорах в Стамбуле

В четверг, 15 мая, в Стамбуле, Турция, должны состояться переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Дипломатический источник в Анкаре накануне заверил, что в Стамбуле все полностью готово к переговорам России и Украины. Он уточнил, что переговоры в Турции пройдут в закрытом формате с полным обеспечением безопасности. Другие подробности о предстоящей встрече раскрыл помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Президент России Владимир Путин 11 мая во время встречи с российскими и западными журналистами предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

В Кремле ответили на вопрос о составе российской делегации в Стамбуле

По словам Ушакова, вопросы и повестка на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле будут связаны с конкретным составом делегации. При этом раскрывать, кто именно примет участие во встрече, помощник президента России не стал.

Делегация будет обсуждать политические и ряд технических вопросов. Исходя из этого, будет и определен состав Юрий Ушаков помощник президента России по международным делам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет озвучен только по решению Владимира Путина.

Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что состав российской делегации на переговорах в турецком Стамбуле будет назван вечером. Сенатор Андрей Климов, в свою очередь, предположил, что решение о составе делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет приниматься российской стороной, исходя из готовности Киева к конструктивному диалогу.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что мы не ограничиваем себя в вопросах, связанных с переговорами. Но имеются ввиду переговоры конкретные, продуктивные и конструктивные. Нам необходимо точно понимать, готовы ли к этому наши иностранные визави, и если да, то на каком уровне Андрей Климов сенатор

В то же время издание The Washintgon Post со ссылкой на высокопоставленного бывшего российского чиновника, который поговорил с газетой на условиях анонимности, заявило, что РФ на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Впрочем, сам Ушаков в беседе с Зарубиным заявил, что сейчас работает в России.

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Возможна ли встреча Путина и Зеленского в Стамбуле?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным после предложения российского лидера о проведении переговоров. Украинский политик заверил, что лично будет ждать президента России 15 мая в Турции. Зеленский добавил, что прибудет в Турцию не один.

Я сразу хочу сказать, что, если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу [Турции Анкару], я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул Владимир Зеленский президент Украины

При этом, будет ли президент России лично принимать участие в предстоящих переговорах в Стамбуле, до сих пор не раскрывается. По словам Пескова, день переговоров России и Украины в Стамбуле, запланированных на 15 мая, у Путина намечены рабочие встречи. На уточняющий вопрос о том, пройдут ли рабочие встречи президента на территории России, представитель Кремля ответил уклончиво. «Рабочие встречи», — повторил он, улыбнувшись. Турецкий дипломатический источник также заявил, что вопрос потенциального участия в переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле президента России все еще не прояснен.

Политолог Сергей Марков полагает, что встреча Путина и Зеленского в Турции возможна лишь при выполнении ряда условий. По его мнению, Путин прилетит в Стамбул, если президент США Дональд Трамп гарантирует, что не даст украинскому лидеру «сорвать встречу своим хамством». Также Кремлю интересно представление Трампа о том, как могли бы идти эти переговоры.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В переговорах в Стамбуле может принять участие Трамп

Президент США Дональд Трамп также может принять участие в переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил сам американский лидер.

Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть Дональд Трамп президент США

По информации CNN, присутствие президента США Дна переговорах по Украине в Стамбуле будет зависеть от участия российского лидера во встрече и «остается открытым вопросом». Помощник президента РФ в беседе с журналистом, в свою очередь, напомнил, что Трамп сейчас находится на Ближнем Востоке и «занят серьезными делами там».

Впрочем, представители США на переговорах в Стамбуле будут присутствовать. Ожидается, что Вашингтон будут представлять госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Как полагает политолог Александр Асафов, их задачей может стать обеспечение конструктивности этой встречи.

Пока мы не понимаем конечный состав делегаций со всех сторон и можем только строить предположения. Но уже очевидно, что без внешнего контроля маловероятно, что украинская делегация будет конструктивна Александр Асафов политолог

Сам Келлог заявил, что США хотят прежде всего добиться прекращения огня на Украине, а уже затем переходить к обсуждению других вопросов, в том числе территориальных. Он также сообщил о наличии у американских властей списка тем, по которым Вашингтон считает нужным вести переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Раскрыты ожидания стран от переговоров в Стамбуле

Россия рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится и «не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах». Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат уточнил, что исход переговоров представителей России и Украины в Стамбуле будет зависеть от западных партнеров Киева. По его словам, это относится не только к США, но и к странам Европы, которые «увлеченно и бездумно пытаются зарабатывать квазикапитал на этой трагической ситуации».

Заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз полагает, что делегации России и Украины могут провести серию встреч после достижения некоторых договоренностей 15 мая. Также он допустил успешный исход переговоров по Украине, назвав Турцию «центром, где решаются конфликты».

Глава Белого дома также заявлял, что США ожидают довольно хороших результатов по итогам возможных переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. При этом спецпосланник американского лидера говорил, что США введут «самые жесткие» санкции против России, если прогресс на возможных переговорах в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине будет отсутствовать. Келлог пояснил, что речь может идти о рестрикциях в отношении Банка России, а также перевозчиков российской нефти.

Зеленский также потребовал ввести новые санкции против России в случае срыва встречи в Турции. При этом от встречи в Турции он ждет прекращения огня и обмен пленными.