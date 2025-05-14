Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:32, 14 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

Песков: Состав российской делегации будет озвучен по решению президента
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет озвучен только по соответствующему решению президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, готова ли Москва уже озвучить состав своей делегации на переговорах.

Кроме того, Песков добавил, что все озвученные в ночь с 10 на 11 мая Путиным предложения сохраняют актуальность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

    В Кремле назвали последствия распространения ядерного оружия в Европе

    Роднина высказалась об отсутствии в эфире «Вечернего Урганта»

    Кремль отреагировал на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

    Россиянин закопал в овраге вдову павшего на СВО друга ради его выплат

    Лебедев высказался о суде с Мизулиной словами «никаких денег не получит»

    Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

    В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

    Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости