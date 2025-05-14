В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

Песков: Состав российской делегации будет озвучен по решению президента

Состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет озвучен только по соответствующему решению президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, в этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, готова ли Москва уже озвучить состав своей делегации на переговорах.

Кроме того, Песков добавил, что все озвученные в ночь с 10 на 11 мая Путиным предложения сохраняют актуальность.