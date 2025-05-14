«Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

Лула да Силва летит в Москву для обсуждения с Путиным просьбы Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова прибудет в Москву. Он намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным просьбу президента Украины Владимира Зеленского, касающуюся переговоров в Стамбуле.

Лула да Силва рассказал, что, когда посещал Россию 8-10 мая, получил просьбу Зеленского узнать о готовности российского руководства объявить о перемирии. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра получил звонок от главы украинского МИД. Тот сообщил, что Зеленский хотел бы, чтобы бразильский лидер «попросил Путина узнать, готов ли он заключить мирное соглашение».

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Лула да Силва добавил, что передал ее сразу же, как только встретился с Путиным. «У меня была возможность поужинать с Путиным, и это было первое, о чем я спросил», — поделился он подробностями. По окончании визита в Китай политик снова намерен приехать в Москву. Он хочет убедить российского коллегу встретиться с Зеленским в Стамбуле.

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Зеленский пообещал поехать в Стамбул и лично ждать там Путина

Изначально президент Украины обещал российскому лидеру лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Позднее издание Axios выяснило, что Зеленский прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник.

Зеленский также отмечал, что действующий на Украине запрет на переговоры с Россией его не касается. Именно он выполняет функцию ведения переговоров согласно конституции республики, подчеркнул Зеленский. Он добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.

Политолог Сергей Марков между тем заявил, что президент России может посетить Турцию для переговоров по Украине при соблюдении ряда условий. В частности, визит может состояться, если президент США Дональд Трамп гарантирует, что не даст Зеленскому «сорвать встречу своим хамством». Кроме того, Кремль хотел бы получить мнение главы Белого дома о возможном ходе этих переговоров.