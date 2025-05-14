Президент Бразилии поговорит с Путиным о просьбе Зеленского

Президент Бразилии Лула да Силва обсудит с Путиным в Москве просьбу Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен прилететь в Москву, чтобы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным просьбы украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах и составах делегаций сторон в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда я остановлюсь в Москве, я попытаюсь поговорить с президентом Путиным (...). Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра получил звонок от главы украинского МИД [Андрея Сибиги]. По его словам, Зеленский хотел бы, чтобы я попросил президента России узнать, готов ли он заключить соглашение о мире», — рассказал бразильский лидер.

Лула да Силва пояснил, что получил просьбу украинского лидера во время своего визита в Россию с 8 по 10 мая. Он также отметил, что сразу спросил об этом российского президента, когда они встретились на ужине.

Ранее Сибига сообщил, что попросил Бразилию уговорить Путина встретиться с Зеленским на переговорах в Стамбуле. Он также призвал поддержать украинскую инициативу о прекращении огня сроком на 30 дней.