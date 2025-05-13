Глава МИД Украины призвал Бразилию повлиять на Путина

Сибига призвал Бразилию уговорить Путина встретиться с Зеленским

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию уговорить президента России Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на переговорах в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД Украины по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел республики Мауру Виейрой.

«Подтвердил готовность президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сибига также призвал Бразилиа поддержать украинскую инициативу о прекращении огня сроком на 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин публично призвал украинскую сторону провести переговоры в Стамбуле. Он предложил организовать их 15 мая.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского президента в Турции. Кроме того, он пригласил принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа.

