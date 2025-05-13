Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:19, 13 мая 2025Бывший СССР

Глава МИД Украины призвал Бразилию повлиять на Путина

Сибига призвал Бразилию уговорить Путина встретиться с Зеленским
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию уговорить президента России Владимира Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на переговорах в Стамбуле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД Украины по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел республики Мауру Виейрой.

«Подтвердил готовность президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Турции и призвал Бразилию использовать свой авторитетный голос в диалоге с Россией, чтобы эта прямая встреча на высшем уровне состоялась», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сибига также призвал Бразилиа поддержать украинскую инициативу о прекращении огня сроком на 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин публично призвал украинскую сторону провести переговоры в Стамбуле. Он предложил организовать их 15 мая.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского президента в Турции. Кроме того, он пригласил принять участие в переговорах президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале». Зеленский собирается в Турцию и хочет встречи с Путиным

    Стал известен неожиданный фактор ожирения

    Трамп раскрыл свои ожидания от переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Москве появится мост-парус

    Москвичам рассказали о возможности получить миллионную скидку на квартиру

    Трамп назвал представителей США на переговорах России и Украины

    Зеленский отправился в Турцию на переговоры

    Трамп проведет встречу с лидером Сирии

    Обезьяна с человеческим лицом стала звездой соцсетей. Как она выглядит?

    Звезда популярного реалити-шоу рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости