«Воюем дальше, команды "стоп" не было». Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?

Посольство Украины в Турции: Зеленский отправился в Стамбул на переговоры

В воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта, отметив, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский принял это предложение и подтвердил готовность прибыть в Стамбул 15 мая для личной встречи с Путиным. Однако он потребовал предварительного прекращения огня, начиная с 12 мая. Этот ультиматум поддержали европейские союзники Киева, впрочем, довольно скоро смягчив свою позицию. В итоге, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на украинское посольство в Турции, 13 мая Зеленский вылетел в Стамбул для переговоров. Кремль пока не огласил состав российской делегации. О том, что говорят про переговоры в Стамбуле и возможное перемирие российские военкоры и военные блогеры, — в материале «Ленты.ру».

Что известно о подготовке Кремля к переговорам

Российская сторона продолжает подготовку к встрече в Стамбуле 15 мая, но Кремль пока не планирует давать новых комментариев по этому вопросу. Об этом 13 мая заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, станут ли основой для новых переговоров договоренности от 2022 года, а также как в Кремле относятся к намерению Зеленского лично приехать в Турцию для встречи с Путиным.

Представитель Кремля призвал исходить из того, «что было сказано в ночном заявлении президентом [России Владимиром Путиным] по итогам празднования 9 Мая». Он также не стал ничего говорить про состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Как только президент посчитает это нужным, мы объявим [состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле] Дмитрий Песков пресс-секретарь Кремля

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Военблогеры обратили внимание на «драматичную паузу» Москвы

Комментируя нежелание Кремля принимать ультиматумы Европы, Telegram-канал «МиГ России» предположил, что ответ Москвы станет «кульминацией событий последних дней, а может быть, и месяцев», отметив, что «чем дольше будет пауза, тем лучше».

«Красиво. Очень красиво с этой драматической паузой», — написал канал после того, как Кремль отказался назвать состав делегации Москвы.

Конечно, в мировых верхах уже все согласовано, и стороны все знают. Кроме второстепенных деталей. И исходя из этого знания о финале (который случится 15 апреля в Стамбуле), и делаются заявления. Красиво-лаконичные, как в Москве, и глуповато-хайповитые, как в Киеве «МиГ России» Telegram -канал

Канал также обратил внимание на то, что украинская сторона по-прежнему согласна на встречу, несмотря на игнорирование Россией ее ультиматумов о прекращении огня 12 мая.

От Украины ждут провокаций с целью сорвать переговоры

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что Зеленский на самом деле не собирается проводить прямые переговоры с Путиным и вообще останавливать конфликт, потому что продолжение военных действий — это «гарантия, что он продолжит находиться у власти, да и вообще, что просто останется живым».

«На "ближний бой" в переговорах, да еще и в одиночку, украинский узурпатор не согласится. Да и Европе завершение этого конфликта не нужно. (...) С завершением боевых действий и открытием границ из Украины уедут тысячи, если не миллионы. А этого Зеленский допустить не может», — отметил он.

Поддубный полагает, что от украинских властей в ближайшее время стоит ждать неких масштабных провокаций, на фоне которых переговоры потеряют свою актуальность.

Сейчас некоторые гадают — что на этот раз придумает киевский режим для того, чтобы переговоры в Стамбуле не состоялись. Ответ очевидный. Флажки, расставленные вокруг Зеленского, уже давно горят, что может заставить его пойти на самые отчаянные шаги, которые выльются в масштабную кровавую провокацию. В ней, по отработанной схеме, потом обвинят якобы недоговороспособную Россию Евгений Поддубный военный корреспондент

Условие Киева о перемирии перед началом переговоров сочли несостоятельным

Требование властей Украины о том, что им «нужно перемирие, чтобы дать возможность дипломатам заключить прочный мир», несостоятельно, поскольку в ходе большинства конфликтов в истории все было с точностью до наоборот, рассуждает военный блогер Юрий Подоляка.

В ХХ веке в большинстве случаев такая формула как раз не работала. Стороны вполне себе нормально вели переговоры годами, в то время как пушки стреляли (та же Корейская война, которую так любят сегодня в Киеве вспоминать). И только после того, как обе стороны окончательно убедились, что толкнуть фронт уже невозможно, быстро закончили войну, так и не подписав полноценного мира. А часто было по-другому. Пушки заканчивали стрелять в связи с капитуляцией одной из сторон. Как то было по итогу Первой и Второй мировых войн. А потом проигравшей стороне просто диктовали условия Юрий Подоляка военный блогер

Он также напомнил, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году все было именно так: боевые действия не прекращались, пока стороны вели переговоры, что не помешало им тогда заключить соглашение, впоследствии отвергнутое украинской стороной по совету Британии.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Военкоры не смогли сойтись во мнении о новой роли Трампа в переговорах

В ходе предстоящих переговоров в Стамбуле все по-прежнему будет определяться обстановкой на фронтах и возможностью обеих сторон, а также способностью западных спонсоров Украины продолжать боевые действия с военной и экономической точек зрения, которые пока не исчерпаны, констатировал автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Даже до авторов оптимистичных прогнозов о всемогущем пророссийском Трампе стало доходить, что никто не собирается отдавать нам оккупированные территории новых регионов, и возвращать их придется только с боем. А вот как именно это сделать — уже совершенно другой нетривиальный вопрос в контексте того, что без этого о мире (а не временной заморозке) говорить в принципе не приходится «Рыбарь» Telegram-канал

В свою очередь, военный корреспондент Александр Сладков полагает, что Дональд Трамп «своим агрессивным снобизмом» может все испортить.

Не стратегически по расчету, а по тупости, зависти: это ж не он посредник Стамбульских переговоров, а остановить войну обещал именно он! Теперь тоже пытается к Стамбулу пристроится, хотя он там не в списках Александр Сладков военный корреспондент

Канал «Два майора» отмечает, что как Запад, так и Украина хотят перемирия минимум на 30 дней, однако вынуждены мириться с отказом Москвы.

«Трампу это надо для политических очков (раз Гренландию и Канаду не присоединили), а Зеленскому — усилить оборону ВСУ. Наши результативно наступают на Константиновском и Днепропетровском направлениях. Россия согласилась только на встречу в Стамбуле (еще непонятно, кто туда от Москвы поедет)… Воюем дальше, команды "стоп" не было, товарищи фронтовики», — говорится в публикации.

В свою очередь, военкор Александр Коц констатировал, что Россия своим предложением прямых переговоров не только поломала игру европейцев, но и «протянула Трампу спасительную тростиночку».

Он слишком много наговорил-наобещал, провозгласил себя главным миротворцем Млечного Пути, но приблизить мир так и не смог… Но сначала Трамп сам ляпнул, что готов ехать в Стамбул… А следом и Зеленский его подзуживает: "Мы все на Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с нами". Так опытный дилер соблазняет «одной-единственной» дозой вышедшего из рехаба Александр Коц военный корреспондент

По его словам, Зеленский не дает Трампу «соскочить» с этого конфликта, потому что «европейцы без американцев Украину не потянут»

Что происходит в зоне СВО на фоне подготовки встречи делегаций России и Украины

В зоне СВО в течение последних дней российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов. 12 мая Министерство обороны России сообщило об установлении контроля над Котляровкой, а на следующий день была взята Миролюбовка. Обе деревни находятся в Донецкой народной республике (ДНР).

Взятием Миролюбовки российские войска продолжают охват Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР, что позволяет усилить огневое давление на группировку ВСУ в городе.

Тем временем ВСУ продолжили попытки атаковать российскую территорию. Только за 13 мая российские войска противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Курской и Белгородской областями.