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14:06, 13 мая 2025Бывший СССР

Стало известно последствие взятия Миролюбовки в ДНР

ТАСС: Взятием Миролюбовки российские войска усиливают охват Мирнограда в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятием Миролюбовки российские войска усиливают охват Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Миролюбовка дает нашим войскам возможность усилить охват Димитрова с востока», — рассказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что переход населенного пункта под контроль армии России позволяет усилить огневое давление на группировку Вооруженных сил Украины в городе.

Минобороны России сообщило о взятии Миролюбовки российскими войсками 13 мая. Как заявили в оборонном ведомстве, контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

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