ТАСС: Взятием Миролюбовки российские войска усиливают охват Мирнограда в ДНР

Взятием Миролюбовки российские войска усиливают охват Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Миролюбовка дает нашим войскам возможность усилить охват Димитрова с востока», — рассказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что переход населенного пункта под контроль армии России позволяет усилить огневое давление на группировку Вооруженных сил Украины в городе.

Минобороны России сообщило о взятии Миролюбовки российскими войсками 13 мая. Как заявили в оборонном ведомстве, контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группировки войск «Центр».