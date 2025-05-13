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19:14, 13 мая 2025Бывший СССР

Зеленский отправился в Турцию на переговоры

Посольство Украины: Зеленский отправился в Турцию на переговоры
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Tiago Petinga / Pool Photo / AP

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на украинское посольство в Турции.

Ранее Зеленский заявил, что запрет на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным его не касается. Он добавил, что никто, кроме него, не может вести соответствующие переговоры с Путиным и лидерами других стран.

До этого стало известно, что представлять Киев на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая, будет не только Зеленский. «Я готов на встречу с ним (президентом России Владимиром Путиным — прим. «Ленты.ру»). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом», — сказал политик.

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