Информацию о полете Зеленского в Турцию опровергли

Посольство Украины в Турции опровергло информацию о полете Зеленского в Анкару

Посольство Украины в Турции опровергло информацию о полете президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Об этом сообщает «Общественное».

Ранее Зеленский потребовал ввести новые санкции против России в случае срыва встречи в Турции. «Это должен быть сильнейший пакет санкций, потому что это воля к окончанию войны или нет», — сказал он.

До этого Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции 15 мая. По его словам, в этот день он также встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.