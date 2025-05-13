Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:35, 13 мая 2025Бывший СССР

Информацию о полете Зеленского в Турцию опровергли

Посольство Украины в Турции опровергло информацию о полете Зеленского в Анкару
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Начало событий в новости Зеленский отправился в Турцию на переговоры

Фото: Maciek Musialek / IMAGO / Globallookpress.com

Посольство Украины в Турции опровергло информацию о полете президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Об этом сообщает «Общественное».

Ранее Зеленский потребовал ввести новые санкции против России в случае срыва встречи в Турции. «Это должен быть сильнейший пакет санкций, потому что это воля к окончанию войны или нет», — сказал он.

До этого Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции 15 мая. По его словам, в этот день он также встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Воюем дальше, команды "стоп" не было». Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?

    Трамп предостерег Европу

    Представитель Депардье отреагировал на приговор актеру

    Зеленский решил еще раз приехать в Ватикан

    Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт

    Трамп захотел «дать шанс» Сирии и снять с нее санкции

    Политолог объяснил выдвигаемые Зеленским условия для встречи с Путиным

    Ким Кардашьян пришла в суд по делу о хищении украшений в бриллиантах на миллион долларов

    Информацию о полете Зеленского в Турцию опровергли

    Мужчина остался с «отваливающейся» головой после укуса клеща

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости