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17:46, 13 мая 2025Бывший СССР

Зеленский собрался в Стамбул с компанией

Представлять Киев на переговорах в Стамбуле будет не только Зеленский
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представлять Киев на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая, будет не только президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил перед поездкой в Турцию, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я готов на встречу с ним (президентом России Владимиром Путинымприм. «Ленты.ру»). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом», — сказал политик.

По словам главы государства, Киев рассматривает тот вариант, который был публично предложен Москвой и Вашингтоном. Он также подчеркнул, что любые встречи должны «заканчиваться результатом».

Ранее президент России Владимир Путин публично предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. После этого украинский лидер заявил, что будет лично ждать его в Турции.

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