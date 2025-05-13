Зеленский собрался в Стамбул с компанией

Представлять Киев на переговорах в Стамбуле будет не только Зеленский

Представлять Киев на переговорах, которые могут состояться в Стамбуле 15 мая, будет не только президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил перед поездкой в Турцию, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Я готов на встречу с ним (президентом России Владимиром Путиным — прим. «Ленты.ру»). Пока что другие форматы мы не прорабатывали и не проговаривали. Да, я буду не один, факт, но вопрос не в этом», — сказал политик.

По словам главы государства, Киев рассматривает тот вариант, который был публично предложен Москвой и Вашингтоном. Он также подчеркнул, что любые встречи должны «заканчиваться результатом».

Ранее президент России Владимир Путин публично предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. После этого украинский лидер заявил, что будет лично ждать его в Турции.

