Названы условия для встречи Путина и Зеленского в Стамбуле

Политолог Марков допустил визит Путина в Стамбул без хамства Зеленского

Политолог Сергей Марков заявил, что президент России Владимир Путин может посетить Турцию для переговоров по Украине при соблюдении ряда условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Марков допустил, что Путин прилетит в Стамбул на переговоры по Украине, если президент США Дональд Трамп гарантирует, что не даст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «сорвать встречу своим хамством».

Кроме того, Кремль хотел бы получить мнение Трампа о возможном ходе этих переговоров. Для Москвы также важно, чтобы американский президент вывел разговор в конструктивное русло.

Ранее Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая. Позднее американское издание Axios выяснило, что украинский лидер прибудет в Турцию на переговоры с Россией в любом случае.

Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая. Глава России тогда призвал к долгосрочному миру на Украине и заявил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем уже «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.